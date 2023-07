Microsoft Office: Aptos ersetzt Calibri als Standardschrift

von Nick Lüthi

Wer E-Mails in Outlook schreibt, Texte mit Word verfasst oder Tabellen in Excel erstellt, wird sich an eine neue Schriftart gewöhnen müssen. Der Software-Hersteller hat sich nach einem mehrjährigen Evaluationsprozess entschieden, Aptos als Nachfolger von Calibri als Standardschrift in seinen Programmen einzuführen. Das gab die Design-Abteilung des Unternehmens Ende vergangener Woche in ihrem Blog bekannt.

Von der Schweizer Typografie inspiriert

Im April 2021 präsentierte Microsoft fünf neue Schrifttypen, wovon einer als Nachfolger von Calibri auserkoren werden sollte. Darunter befand sich auch Bierstadt, entwickelt vom Schriftgestalter Steve Matteson. Microsoft beschrieb den neuen Font als «eine präzise, moderne serifenlosen Schrift, die von der Schweizer Typografie der Mitte des 20. Jahrhunderts inspiriert wurde.» Bierstadt sei eine vielseitige Schrift, die Schlichtheit und Rationalität in einer gut lesbaren Form zum Ausdruck bringe und sich durch eine klare Linienführung aus zeichne, die Ordnung und Zurückhaltung betone.

Microsoft entschied sich zusammen mit den Nutzerinnen und Nutzern, welche die fünf neuen Schriften in den Anwendungen von Microsoft 365 testen konnten, für Bierstadt und taufte sie in Aptos um. In den kommenden Monaten soll die neue Standardschrift in den Office-Anwendungen verfügbar sein. Eine Anfrage an Microsoft Schweiz, wenn Aptos hierzulande Calibri ablösen wird, liess das Unternehmen unbeantwortet.