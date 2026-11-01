Publiziert am 01.11.2026

SP-Nationalrätin Anna Rosenwasser tritt nicht in Stefan Büssers SRF-Sendung «Late Night Switzerland» auf. Wie der SonntagsBlick berichtet, hatte die SP-Nationalrätin im Bundeshaus spontan zugesagt. Sie zog die Zusage aber zurück, als der Auftritt bekannt wurde. Den Ausschlag gab laut Rosenwasser Büssers Podcast-Gespräch mit dem deutschen Komiker Luke Mockridge von 2023.

Eine Ex-Freundin hatte Mockridge sexuelle Nötigung vorgeworfen, die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren ein. Sie wolle Büssers Arbeit mit ihrer Teilnahme «nicht legitimieren». Kritisch sieht sie auch seinen Beitrag über SP-Jungpolitikerin Vera Çelik von 2025, den die SRG-Ombudsstelle als diskriminierend rügte. SRF respektiert den Entscheid, will ihn inhaltlich aber nicht kommentieren. (nil)