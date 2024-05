Medienfreiheit

Assange darf Berufung gegen Auslieferung an USA einlegen

Wikileaks-Gründer Julian Assange darf Berufung gegen seine drohende Auslieferung an die USA einlegen. Der Londoner High Court gab dem Berufungsantrag des gebürtigen Australiers am Montag teilweise statt. Eine unmittelbare Überstellung des 52-Jährigen an die USA ist damit zunächst abgewendet.

Stella Assange, die Frau des Wikileaks-Gründers Julian Assange, in einem Taxi, als sie am 20. Mai den High Court in London verlässt. (Bild: Keystone/AP Photo/Kin Cheung)