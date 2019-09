Max Küng: Autor befasst sich mit Schweizer Funklöchern

Das Online-Newsportal bluewin.ch hat am Mittwoch eine Serie über Funklöcher in der Schweiz gestartet. «Kein Geringerer als der bekannte Autor Max Küng» habe sich auf den Weg gemacht und für «Bluewin geschrieben und fotografiert. Auf seinen Touren durch die Schweiz erfuhr er, warum Funklöcher für ihn Sehnsuchtsorte sind, heisst es in einer Mitteilung.

Küng ist seit 1999 Reporter und Kolumnist beim «Magazin» des «Tages-Anzeigers». Er ist Autor des Romans «Wir kennen uns doch kaum» und der Kolumnensammlung «Die Rettung der Dinge». (pd/cbe)