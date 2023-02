Zermatt Unplugged: Award für «unumgängliche» Veranstaltung

Der Kultur- und Wirtschaftspreis Wallis ehrt eine Veranstaltung, die gleichermassen zur Entwicklung von Kultur und Wirtschaft beiträgt. Der dieses Jahr bereits zum vierten Mal vergebene Preis geht, auf Beschluss des Staatsrats, an das Musikfestival Zermatt Unplugged, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.

Seit seiner Gründung 2007 habe sich das Festival am Fuss des Matterhorns zu einer unumgänglichen Musikveranstaltung in Europa entwickelt, so die Begrüundung. Der Kultur- und Wirtschaftspreis ist mit 20'000 Franken dotiert. (pd/cbe)