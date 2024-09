ESC: Basel und SRG starten die Zusammenarbeit

Todesfall

Fotopionier Hans Danuser ist tot

Fotopionier Hans Danuser ist tot

Der international bekannte Bündner Fotograf und Künstler ist im Alter von 71 Jahren gestorben.

Der international bekannte Bündner Fotograf und Künstler ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Danuser gilt als einer der Wegbereiter der zeitgenössischen Fotografie in der Schweiz ab den 1980er-Jahren. Seine Werke wurden in bedeutenden Ausstellungen in der Schweiz und im Ausland gezeigt.