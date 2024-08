Todesfall: Beat Hirt ist mit 84 Jahren verstorben

Publiziert am 27.08.2024

Am Sonntag ist der bekannte Filmemacher und Journalist Beat Hirt verstorben. Dies teilte die Produktionsfirma Mesch & Ugge persoenlich.com mit. Hirt prägte während vielen Jahren auf vielfältige Weise das Zürcher und Schweizer Kulturleben. So gründete er 1965 zusammen mit Jürg Marquard die Musikzeitschrift Pop, war später Chefredaktor der Schweizer Illustrierten und Tele.

Daneben arbeitete der versierte Musikkenner als Filmkritiker für das Schweizer Radio und als Kulturredaktor für das Schweizer Fernsehen, wo er unter anderem zusammen mit Frank Baumann die legendäre Sendung «Ventil» entwickelte. Zudem war er für den «Supertreffer» von Kurt Felix und die Quizsendung «Risiko» mit Gabriela Amgarten tätig.

Ambitiöses Musical im Albisgüetli

Hirt war 1977 Autor des legendären und ambitiösen Musicals «Tell!», das von Fredy Burger mitproduziert und im Zürcher Albisgüetli aufgeführt wurde. In der Hauptrolle figurierte Toni Vescoli. Mit Udo Lindenberg machte er die Studioaufnahmen.

Das Musical war innovativ und experimentell. Für ein grosses Publikum war es aber seiner Zeit voraus.

Filme zum Zeitgeschehen

Für Aufsehen sorgte Beat Hirt mit seiner Filmproduktionsfirma Mesch & Ugge, die viel beachtete Filme zum Zeitgeschehen produziert. So zuletzt über die Zürcher Unruhen, aber auch über die Anfänge der Schweizer Popkultur «Back around the clock» oder die Schweizer Radiopiratenszene der 70er-Jahre und den Gründungsmythos von Radio 24 mit dem Kinofilm «Jolly Roger».

Beat Hirt war mit der Künstlerin und Schriftstellerin Yvonne Léger verheiratet. (ma)