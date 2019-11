Sie hat sich zum fixen Termin in manchem Kalender etabliert, die #Agenturparty bei Bernet Relations. Kunden, Partner, Freunde und Bekannte pilgern von nah und fern an die Olgastrasse oberhalb des Bahnhofs Stadelhofen, wo die 28-jährige Kommunikationsagentur seit 1998 residiert. Am Donnerstagabend war es wieder soweit.







Gestärkt mit Landjäger, Birnenbrot, Lardo und Bergkäse vom Biohof aus Lavin habe man auf Erfolge angestossen und neue Kontakte geknüpft, heisst es in einer Mitteilung. Am Tag danach seien Arbeitstische und Computer bereits wieder aufgestellt gewesen, bereit für den Jahresendspurt. (pd/eh)