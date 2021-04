Legendäre Live-Stimme: «Berni» Schär geht in Pension

Eine vertraute Stimme verlässt das Mikrofon: Während 33 Jahren berichtete Bernhard «Berni» Schär über die grössten nationalen Sportanlässe und die Höhepunkte des Weltsports. Nun wird der populäre Sportredaktor und -reporter, der diesen Monat seinen 65. Geburtstag feiert, pensioniert.



Schär startete 1988 nach 10-jähriger Journalisten-Lehrertätigkeit seine Karriere als freier Sportredaktor bei den Regionaljournalen Bern Freiburg Wallis und Aargau Solothurn. 1991 erfolgte der Wechsel in die Sportredaktion des damaligen Radio DRS. Der gebürtige Berner berichtete als Reporter für SRF Sport unter anderem von 15 Olympischen Sommer- und Winterspielen. Besondere Schwerpunkte seiner journalistischen Tätigkeit bildeten die Sportarten Ski alpin und Tennis: Neben unzähligen Weltcupevents kommentierte er bei 16 Alpinen Ski-Weltmeisterschaften total 64 Schweizer Medaillenerfolge live. Im Tennis schilderte er das Geschehen für das Schweizer Radiopublikum bei 70 Grand-Slam-Turnieren, 20 WTA- und ATP-Finals sowie dem historischen Schweizer Davis-Cup-Triumph 2014 im französischen Lille aus der Reporterkabine vor Ort.

«Eine höchst spannende Zeit»

Vor seiner Pensionierung sagt Bernhard Schär: «Ich darf mit viel Freude und mit einer grossen Genugtuung auf meine Jahre bei SRF zurückblicken. Ich gehe in Pension mit dem Gedanken, dass ich alles wieder haargenau so machen würde, wie ich es gemacht habe.» Seine Zeit als Radiomann sei «unvergesslich schön, wertvoll und höchst spannend – und voller Emotionen».

Susan Schwaller, Chefredaktorin von SRF Sport: «Bernhard Schär ist Sportjournalist mit Leib und Seele. Seine Passion für die sportlichen Leistungen der Athletinnen und Athleten sowie für das journalistische Handwerk zeichnen ihn bis heute aus. Mit seinen lebhaften Reportagen und Kommentaren wusste er das Radiopublikum während mehr als drei Jahrzehnten zu begeistern. Wir danken Berni herzlich für sein grosses Engagement und seine langjährige Treue. Für seinen neuen Lebensabschnitt wünschen wir ihm alles Gute.»

Letzte Sendung am 30. April

Zum Abschied ist Schär am Sonntag, 18. April, zu Gast in der Sendung «Persönlich». Zudem blickt er am Montag, 26. April, um 10 Uhr in der Sendung «Treffpunkt» auf Radio SRF 1 zurück auf seine langjährige SRF-Karriere. (pd/eh)