Hallo Betty: Betty Bossi wird verfilmt

Publiziert am 23.01.2025

Derzeit laufen in Zürich und Umgebung die Dreharbeiten für die SRF-Kino-Koproduktion «Hallo Betty». Die Macher von «Platzspitzbaby» finden für diese Produktion wieder zusammen: Pierre Monnard inszeniert die Geschichte über die Entstehung der Köchin der Nation «Betty Bossi», das Drehbuch stammt von André Küttel. In den Hauptrollen sind Sarah Spale und Martin Vischer zu sehen, wie es in einer Mitteilung von SRF heisst.

Die SRF-Koproduktion «Hallo Betty» ist inspiriert durch die Geschichte der Werbetexterin Emmi Creola, gespielt von Sarah Spale, die in den 1950er-Jahren für eine Speiseölfirma die Kunstfigur «Betty Bossi» erfindet. Der Spielfilm wird in Zürich und Region sowie in einem leerstehenden Bürokomplex in Winterthur gedreht, der eigens für diese Produktion zum Filmstudio umfunktioniert wurde, um die 1950er-Jahre optimal abzubilden.

«Hallo Betty» ist eine Produktion von C-Films in Koproduktion mit SRF und der SRG. Die Dreharbeiten dauern bis Anfang März. Der Film wird Ende 2025 im Kino Premiere haben. Die Ausstrahlung auf SRF 1 und Play SRF ist für 2027 geplant.

Im Rahmen des Pacte de l’audiovisuel der SRG mit der Schweizer Filmbranche fliessen jährlich rund zwei Millionen Franken in Kinospielfilm-Koproduktionen mit SRF. Als einer der wichtigsten Förderer des Deutschschweizer Filmschaffens unterstützt SRF so eine breite Palette von Filmen – vom Mainstream-Blockbuster bis zum Nachwuchsfilm. Nach der Kinoausstrahlung stehen diese Filme auf den Kanälen von SRF einem breiten Publikum zur Verfügung. (pd/awe)