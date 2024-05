ESC: Biel feiert und ist stolz auf Nemo

Publiziert am 12.05.2024

Nemos Heimatstadt Biel hat den Schweizer Sieg am Eurovision Song Contest in der Nacht auf Sonntag ausgiebig gefeiert. Auch Kulturdirektorin Glenda Gonzalez Bassi (SP) verfolgte das Spektakel beim Public Viewing in der Innenstadt.

Der Sieg bedeute der Stadt viel, sagte sie am Sonntag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Wir sind sehr stolz auf Nemo.» Aufgewachsen und ausgebildet in Biel, sende Nemo das Bild einer positiven und dynamischen Jugend in die Welt.

«Oft ist zu hören, wie mühsam die heutige Jugend sei, doch Nemo beweist das Gegenteil und ist damit eine wichtige Figur für Biel, aber auch für die Schweiz und für ganz Europa", sagte Gonzalez Bassi.

Konkrete Pläne für einen Empfang oder ein Fest in der Stadt gebe es noch nicht. «Wir haben ganz klar den Willen, etwas zu organisieren, aber das hängt nun massgeblich von Nemos Agenda ab.»

In welcher Schweizer Stadt der Eurovision Song Contest 2025 ausgetragen wird, ist noch offen (persoenlich.com berichtete). Der Ball liege bei der SRG, rief Gonzalez Bassi in Erinnerung. «Wir sind bereit zum Dialog, aber es wurde noch nichts besprochen und es ist nicht unser Entscheid.»

Nemo träumt von ESC in Biel

«Ich würde es lieben, wenn der ESC 2025 in Biel stattfinden könnte», hatte Nemo in der Nacht an einer Medienkonferenz gesagt. «Das Problem könnte sein, dass es mindestens 10'000 Hotelzimmer braucht, und Biel hat vielleicht 500.»

Aber wenn jeder Haushalt jemanden aufnehme, könnte es womöglich reichen, fügte Nemo hinzu. Gefragt seien kreative Lösungen. Und sonst könnte ja vielleicht einfach die Eröffnungszeremonie in Biel über die Bühne gehen. (sda/cbe)