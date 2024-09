Swiss Comedy Awards: Birgit Steinegger gewinnt Lifetime Award

Publiziert am 05.09.2024

Grosse Auszeichnung für Birgit Steinegger. Diesen Samstag wird ihr im SRF-Studio 1 der Ehrenpreis der Swiss Comedy Awards, der Lifetime Award, verliehen. Übergeben wird der Stein von Alt-Bundesrätin Doris Leuthard, die auch die Laudatio halten wird, heisst es in einer Mitteilung. Ausgezeichnet wird die Schauspielerin und Parodistin für ihr künstlerisches Schaffen in den Bereichen Comedy und Satire. Mit Sendungen wie «Total Birgit» und ihren Parodien in «Viktors Spätprogramm», «Punkt CH» oder «Benissimo» habe sie die Schweizer Comedylandschaft massgeblich mitgeprägt. Legendär auch die Radiosatire «Zweierleier», die sie gemeinsam mit Walter Andreas Müller 28 Jahre lang bestritten hat.