Publiziert am 30.04.2026

In der Sektion Un Certain Regard läuft die deutsch-schweizerische Koproduktion «I'll Be Gone in June» von Katharina Rivilis, mitproduziert von Wim Wenders und der Schweizer Firma 8horses. In der Semaine de la Critique sind der Spielfilm «Dua» der kosovarischen Regisseurin Blerta Basholli (Alva Film, Genf) sowie der Kurzfilm «I Think You Should Be Here» von Anna-Marija Adomaitytė und Elie Grappe zu sehen.

Die Quinzaine des Cinéastes zeigt den Dokumentarfilm «Gabin» von Maxence Voiseux (Rita Productions, Genf), die Acid Cannes den hybriden Film «Summer Drift» von Céline Carridroit und Aline Suter (Cavale Films, Genf). In der Sektion La Cinef der Official Selection läuft der Kurzfilm «Always Wanted to Be God, Never Wanted to Do Good» von Noa Epars und Marvin Merkel (Head – Genève).

Am Marché du Film (12. bis 20. Mai 2026) nehmen mehrere Schweizer Filmschaffende an Branchenprogrammen teil: Produzentin Michela Pini ist als eine von 20 europäischen Produzentinnen beim Programm «Producers on the Move» der European Film Promotion dabei, Filmkomponistin Mirjam Skal als eine von zehn internationalen Komponistinnen beim Programm «Spot the Composer».

Swiss Films vertritt das Schweizer Filmschaffen vom 12. bis 23. Mai 2026 mit dem Pavillon suisse im Village international. (pd/cbe)