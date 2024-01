Todesfall

Bruno Deckert ist mit 73 gestorben

Der Kosmos-Mitinitiant ist am 4. Januar an Krebs gestorben, berichtete Watson am Dienstag. Er hatte auch das Buchhandlungs-Café-Veranstaltungslokal Sphères in Zürich gegründet.

Bruno Deckert ist 73-jährig gestorben (Bild: Keystone/Walter Bieri)