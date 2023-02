In der Kampagne «We are special», welche durch die Zürcher Kreativagentur Studio Voile entstanden ist, wird die Geschichte einer globalen Bewegung für eine inklusive Gesellschaft transportiert. «We are special» blickt hinter die Kulissen der inklusiven Sportbewegung «Special Olympics». Neben einer Wanderausstellung, diversem Bild- und Videomaterial sowie einer Social- und OOH-Kampagne, ist das Buch «We are special» entstanden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Im 160-seitigen Buch werden Athletinnen und Athleten mit Beeinträchtigungen porträtiert. Ausserdem wird die Entwicklung des inklusiven Sports in der Schweiz aufgezeigt. Creative Franca Moor und Producer Lina Baumann: «Es ist schön, einen Beitrag zur Förderung einer inklusiveren Schweiz zu leisten und auf diese Weise etwas zurückzugeben.»

Für das Vorwort zeichnet sich Bundesrätin Viola Amherd verantwortlich. Im Vorwort schreibt sie: «Die Athlet*innen, die in diesem Buch porträtiert werden, verdienen hohe Anerkennung. Sie sollen gesehen werden, damit sie selbstverständlich am sportlichen Leben in der Schweiz teilhaben können, denn es braucht ein verstärktes Bewusstsein der Ziele und Werte einer inklusiven Gesellschaft.»





Das Projekt bringt laut Mitteilung zahlreiche Menschen zusammen, die das Anliegen von Special Olympics mit Herzblut unterstützen. Dazu gehören Botschafterinnen und Botschafter wie Christa Rigozzi, Tranquillo Barnetta, Flurina Marti, Jan Van Berkel und Simon Ammann. Für «We are special» fotografierten Snowboard-Olympiasieger und Fotograf Iouri Podladtchikov und der Reportagefotograf Bruno Augsburger. Die Texte stammen unter anderem vom jungen Autor Francesco Merki, der mit einer Beeinträchtigung lebt, und Medienmann Frank Baumann, der «sehr persönliche und oftmals lustige Gespräche» mit den Sportlerinnen und Sportlern führen konnte, wie es heisst. Die dazugehörigen Filme wurden von Filmemacher Jonas Bak eingefangen.

Der Erlös aus dem Verkauf im Buchhandel geht vollumfänglich an Special Olympics. (pd/cbe)