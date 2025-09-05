HarbourClub: Buchvernissage zu PR-Geschichte der Schweiz

Publiziert am 05.09.2025

Am Donnerstag feierte der HarbourClub gemeinsam mit Gästen wie dem Doyen der Schweizer PR, Aloys Hirzel, und dem Designer Peter Lux (BMW, Schweizer Banknoten) die Veröffentlichung des Buches «Die Meinungsmacher. Eine Geschichte der Public Relations in der Schweiz» von Kaspar Silberschmidt.

Erstmals zeichnet ein Werk die Entwicklung der Public Relations in der Schweiz umfassend nach – von den frühen Formen der Propaganda im Vorfeld der Bundesstaatsgründung über die Entstehung der ersten PR-Agenturen nach dem Zweiten Weltkrieg bis hin zur Gründung des HarbourClubs und seiner 25-jährigen Geschichte.



Passend zum Anlass fand die Feier im ehemaligen HarbourHouse statt – jenem Ort, an dem der HarbourClub im Sommer 2000 als Netzwerk der Schweizer Kommunikationschefinnen und -chefs gegründet wurde, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Abend bot Gelegenheit zu Begegnungen: Ehemalige und aktuelle Mitglieder des Clubs, darunter Präsident Hans-Peter Nehmer sowie die Vorstandsmitglieder Irene Fischbach, Myriam Käser und Roman Sidler, tauschten sich mit Autor Kaspar Silberschmidt, seinem Freundeskreis und den Gästen über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der PR-Branche aus. (pd/cbe)