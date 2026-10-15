Universal Music Schweiz: Ivo Sacchi tritt nach 25 Jahren ab

Publiziert am 15.10.2026

Ivo Sacchi verlässt nach 25 Jahren die Spitze von Universal Music Schweiz. Das gab der Musikkonzern am Mittwoch bekannt, wie das Fachmagazin Musikwoche zuerst berichtete. Er will sich neuen unternehmerischen Tätigkeiten in den Bereichen Entertainment und Kunst widmen. «Für mich persönlich ist gleichzeitig der richtige Zeitpunkt gekommen, den Staffelstab weiterzugeben», lässt sich Sacchi in der Musikwoche zitieren.

Sacchi wurde mit 31 Jahren General Manager von Universal Music Schweiz, zwei Jahre später stieg er zum Managing Director auf. Seit Anfang 2024 verantwortete er zusätzlich das Geschäft in Österreich. Zudem präsidiert er seit über zwei Jahrzehnten den Branchenverband IFPI Schweiz.

Sein Abgang fällt mit einem Umbau zusammen: Universal Music führt Deutschland, Österreich und die Schweiz neu in einer GSA-Struktur zusammen. Laut dem Unternehmen sollen Kompetenzen, Repertoirearbeit und Ressourcen enger verbunden werden, ohne die lokale Marktnähe aufzugeben. «Unsere Branche verändert sich mit enormer Geschwindigkeit, und die engere Zusammenarbeit von Deutschland, Österreich und der Schweiz ist deshalb ein logischer nächster Schritt», sagt Sacchi dazu.

Sacchis Amtszeit reichte von physischen Tonträgern bis zum Streaming. Laut Universal Music entwickelte sich die Schweizer Niederlassung unter seiner Führung zum Marktführer im Land und begleitete die Karrieren zahlreicher Schweizer Acts.

Die Teams in der Schweiz und in Österreich übernimmt Ulf Zick. Er behält seine bisherige Funktion als President International Repertoire & Marketing DACH und berichtet weiterhin an Frank Briegmann, der Universal Music unter anderem in Europa leitet. Gemeinsam mit den lokalen Teams wolle er «ein echtes DACH-Powerhouse für Artist Development ausbauen», sagt Zick. (nil)