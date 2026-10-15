Nutshell: PostFinance rückt Zahlterminals ins Bild

Publiziert am 15.10.2026

Gemäss der Mitteilung zeigen die Filme Geschäftskundinnen und -kunden von PostFinance mit ihren eigenen Unternehmen im Arbeitsalltag und setzen dabei die Zahlterminals des Instituts in Szene. Ausgangspunkt sind Situationen wie ein unerwartet grosser Andrang bei einer Geschäftseröffnung, der Bedarf an Unterstützung um 3 Uhr nachts oder das klassische «Milchbüechli».

Mit der Kampagne will PostFinance das Geschäft mit Zahlungslösungen für Geschäftskunden ausbauen. Neben den Filmen umfasst sie Fotosujets. Sie läuft auf ausgewählten digitalen Kanälen in der Schweiz und auf der Website von PostFinance. (pd/nil)