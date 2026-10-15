Nutshell: PostFinance rückt Zahlterminals ins Bild

Gemäss der Mitteilung zeigen die Filme Geschäftskundinnen und -kunden von PostFinance mit ihren eigenen Unternehmen im Arbeitsalltag und setzen dabei die Zahlterminals des Instituts in Szene. Ausgangspunkt sind Situationen wie ein unerwartet grosser Andrang bei einer Geschäftseröffnung, der Bedarf an Unterstützung um 3 Uhr nachts oder das klassische «Milchbüechli».
Mit der Kampagne will PostFinance das Geschäft mit Zahlungslösungen für Geschäftskunden ausbauen. Neben den Filmen umfasst sie Fotosujets. Sie läuft auf ausgewählten digitalen Kanälen in der Schweiz und auf der Website von PostFinance. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei PostFinance: Ingrid Zumkehr (Marketing Managerin), Melanie Corbat (Marketing Managerin), Nina Sonderegger (Marketing Managerin), Yvonne Schönbächler (Head of Marketing Communications Firmenkunden). Partner: Sir Mary; verantwortlich bei Nutshell: Yves De Prà (Regie), Antonia Grosse (Producerin), Jonas Steinbacher (DoP), Oliver Rogers (Ton), Sabine Hess (Fotografie), Thomas Martin (Assistenz), Nicolas Leuthold (Postproduction), Bardo Eicher, Remote Sound (Mischung, Sounddesign), Simon Hardegger (Colorgrading).