Das Bundesamt für Kultur hat den Grand Prix Design verliehen. Ausgezeichnet werden die Leuchtengestalterin und Unternehmerin Rosmarie Baltensweiler, die Interiorstylistin und Ausstellungsmacherin Connie Hüsser und den Steindrucker Thomi Wolfensberger, wie es in einer Mitteilung heisst.

Rosmarie Baltensweiler und ihr Mann Rico hätten mit der Leuchte «Type 600» aus den 1950er-Jahren Schweizer Designgeschichte geschrieben und ein international erfolgreiches Unternehmen gegründet, das früh schon auf nachhaltige Produktion und Leuchtmittel setzte.







Connie Hüsser habe die Schweizer Designgeschichte mitgeprägt, obwohl ihr Schaffen keiner klassischen Gestaltungsdisziplin zuzuordnen sei. Die gelernte Dekorationsgestalterin sammle Objekte und Ideen und setze diese in neuen Kombinationen in räumliche Collagen um, die zukünftige Trends vorwegnehmen. Sie berät aber auch Firmen, vernetzt Gestalterinnen und Gestalter mit Produzenten, stattet Räume aus und kreiert Ausstellungen.







Thomi Wolfensberger sei als Meister auf dem Gebiet des Steindrucks ein spezialisierter Handwerker in einem Familienbetrieb. Er agiere im Hintergrund, fernab von Standards und ermöglicht mit seiner Neugierde, seinem Talent, Können und Wissen seit mehr als 30 Jahren die Produktion von Werken von Kunstschaffenden im In- und Ausland.







Die Preisträger werden am Dienstag, 11. Juni, in der Ausstellung der Swiss Design Awards geehrt. In der Ausstellung, die parallel zur Art Basel und Design Miami/Basel stattfindet, würden ausserdem auch Arbeiten der Preisträgerinnen und des Preisträgers zu sehen sein. Die begleitende Publikation zum Schweizer Grand Prix Design erscheint ebenfalls zu diesem Anlass.

Seit 2007 hebt der Schweizer Grand Prix Design, dotiert mit je 40’000 Franken, das Werk von namhaften Designerinnen und Designern hervor, das im nationalen und internationalen Kontext die Qualität und Relevanz der Schweizer Designpraxis repräsentiert. (pd/log)