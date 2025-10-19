Publiziert am 19.10.2025

Die halbstündigen Projektionen zeigen eine Weltreise zu bekannten Sehenswürdigkeiten wie dem Eiffelturm, der Freiheitsstatue, dem Taj Mahal oder dem Matterhorn. Das Publikum wird dabei mit verschiedenen Verkehrsmitteln – Segelschiff, Dampfzug und Heissluftballon – von Etappe zu Etappe begleitet.



















Erstmals wird die Show von Live-Musik ergänzt, wie die Organisatoren mitteilen. Andreas Renggli und Christoph Fluri komponierten die Musik, das Kollektiv «Take This» arrangierte sie. Die technische Umsetzung liegt bei Lumine Projections aus Wien und Okula aus Zürich.



«Das Reisen bringt Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammen – ähnlich war es während der Premiere auf dem Bundesplatz. Zuschauerinnen und Zuschauer aus Bern und der restlichen Schweiz genossen ‹Voyage› gemeinsam mit Gästen aus aller Welt. Es war im wahrsten Sinne des Wortes ein Rendez-vous auf dem Bundesplatz», wird Produzentin und Veranstalterin Brigitte Roux in einer Medienmitteilung zitiert.



