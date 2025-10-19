Die halbstündigen Projektionen zeigen eine Weltreise zu bekannten Sehenswürdigkeiten wie dem Eiffelturm, der Freiheitsstatue, dem Taj Mahal oder dem Matterhorn. Das Publikum wird dabei mit verschiedenen Verkehrsmitteln – Segelschiff, Dampfzug und Heissluftballon – von Etappe zu Etappe begleitet.
Erstmals wird die Show von Live-Musik ergänzt, wie die Organisatoren mitteilen. Andreas Renggli und Christoph Fluri komponierten die Musik, das Kollektiv «Take This» arrangierte sie. Die technische Umsetzung liegt bei Lumine Projections aus Wien und Okula aus Zürich.
«Das Reisen bringt Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammen – ähnlich war es während der Premiere auf dem Bundesplatz. Zuschauerinnen und Zuschauer aus Bern und der restlichen Schweiz genossen ‹Voyage› gemeinsam mit Gästen aus aller Welt. Es war im wahrsten Sinne des Wortes ein Rendez-vous auf dem Bundesplatz», wird Produzentin und Veranstalterin Brigitte Roux in einer Medienmitteilung zitiert.
Zu den Sponsoren gehören unter anderem das Migros Kulturprozent, Migros Aare, die Stadt Bern, die Stiftung Vinetum, der Förderfonds der Berner Kantonalbank, EWB und die Burgergemeinde Bern.
Das Rendez-vous Bundesplatz läuft bis zum 22. November 2025. Die Vorführungen finden täglich um 19, 20 und 21 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. (pd/nil)
Kommentar wird gesendet...