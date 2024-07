Beat Jans

Bundesrat sieht soziale Medien kritisch

Der Justizminister vermisst in der Schweiz die frühere Kompromissbereitschaft. «Unsere Gesellschaft ist immer stärker polarisiert. Viele fokussieren sich darauf, was uns unterscheidet, und vergessen, was wir aneinander haben», sagte der Bundesrat in einem Interview mit der Schweizer Familie vom Donnerstag.

Bundesrat Beat Jans ist Vorsteher des Eidgenössischen Justiz und Polizeidepartements EJPD. (Bild: Keystone/Gaëtan Bally)