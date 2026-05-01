Publiziert am 01.05.2026

Die frei zugängliche Schau an der Badstrasse widmet sich dem Zustand der Meinungs- und Pressefreiheit – und knüpft damit an den 500. Jahrestag der Badener Disputation an, der derzeit mit der Veranstaltungsreihe Disput(n)ation in Baden begangen wird.

Die Ausstellung versteht sich als humorvolle Antwort auf ein ernstes Thema: Respektvolle Debatten weichen zunehmend hemmungslosen Auftritten, Fakes verdrängen Fakten, und Teile der Bevölkerung ziehen sich aus dem öffentlichen Diskurs zurück. Cartoons kommentieren dieses Zeitgeschehen täglich – und stehen dabei selbst unter dem Druck schwindender Meinungsfreiheit.

Die 190 Cartoons von 93 Zeichnerinnen und Zeichnern aus der Schweiz, Deutschland und Österreich sind auf 40 Plakatwänden entlang der Badstrasse zu sehen – kostenlos und ohne Anmeldung, wie es in einer Mitteilung heisst.

Organisiert wird die Ausstellung vom «Bissfest!»-Team um den Badener Karikaturisten Silvan «Swen» Wegmann, den Musiker Nic Niedermann, Werber Diego Egloff und den ehemaligen Nebelspalter-Chefredaktor Marco «Karma» Ratschiller. (pd/cbe)