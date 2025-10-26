KOF-Studie: ChatGPT erhöht die Arbeitslosigkeit

Publiziert am 26.10.2025

Knapp drei Jahre nach dem Launch von ChatGPT belegt eine KOF-Studie konkrete Folgen für die Schweizer Arbeitswelt. «Seit Ende 2022 sehen wir einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit in Berufen, die der KI stark ausgesetzt sind im Vergleich zu Berufen, die kaum betroffen sind», erklärt Michael Siegenthaler, Leiter Arbeitsmarktanalyse beim KOF-Institut, gegenüber der NZZ am Sonntag.

Die Studie zeigt, dass vor allem Programmierer, Webentwickler und Datenbankadministratoren von steigender Arbeitslosigkeit betroffen sind. Jüngere Arbeitnehmer verzeichnen dabei einen stärkeren Anstieg als ältere. Auch ausserhalb der Informatik hinterlässt KI Spuren: In der Buchhaltung, im Rechnungswesen und im Sekretariat kann künstliche Intelligenz Prozesse beschleunigen und menschliches Personal ersetzen.

Die ETH-Untersuchung liefert erstmals belastbare Zahlen für die Schweiz und bestätigt Warnungen vor einem grossflächigen Verschwinden von Jobs in Wissensberufen. Während Teile der Tech-Branche solche Entwicklungen prognostiziert hatten, hielten andere die Technologie für überschätzt. (cbe)