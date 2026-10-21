Tschugger: Dreharbeiten für Kinofilm haben begonnen

Publiziert am 21.10.2026

Die Dreharbeiten zum Kinofilm «Tschugger – Tigerblood» haben begonnen. Es ist der erste eigens für die Kinoleinwand entwickelte Spielfilm der Reihe «Tschugger», wie SRF, die den Film koproduziert, in einer Mitteilung schreibt. Zuvor liefen vier TV-Staffeln sowie das Kino-Special «Tschugger – Der lätscht Fall». Der Film kommt im November 2027 in die Schweizer Kinos und wird danach bei SRF ausgestrahlt.

Im Film lässt der Walliser Polizist Bax seine Geschichten von einer Bollywood-Produktion in Indien verfilmen und übernimmt dabei selbst die Hauptrolle. Als Pirmin ein Mord auf dem Filmset angehängt wird, kommt er ins Mumbai State Prison. Bax versammelt das frühere Team, um ihn zu retten. Laut Mitteilung steckt hinter dem Fall ein Racheplan eines Feindes aus der Vergangenheit von Pirmin und Bax.

David Constantin spielt wie in der Serie die Rolle des Bax und führt gemeinsam mit Jelena Vujović Regie. Produziert wird der Film von Sophie Toth und der Zürcher Produktionsfirma Shining Nice in Koproduktion mit SRF. Gedreht wird von Oktober bis Dezember 2026 im Wallis und in Mumbai.

Keine Unterstütung vom BAK

Den Verleih in der Schweizer Kinos übernimmt DCM nach dem Zusammenschluss mit Ascot Elite Entertainment. Nach der Kinoauswertung ist der Film auf den Kanälen von SRF zu sehen.

«Tschugger» entsteht im Rahmen des Pacte de l’audiovisuel, einer Vereinbarung der SRG SSR mit der Schweizer Filmbranche. SRF beteiligt sich nach eigenen Angaben regelmässig an Koproduktionen von Kinospielfilmen, von grösseren Produktionen bis zu Werken junger Filmschaffender. Hingegen weder das Bundesamt für Kultur noch die Zürcher Filmstiftung wollten die Produktion unterstützen, wie Constantin gegenüber dem Tages-Anzeiger sagte (persoenlich.com berichtete). Der Kinofilm ist mit 5,7 Millionen Franken budgetiert. (pd/spo)