Schweizer Buchpreis: Christian Kracht zieht sein Buch zurück

Der Schweizer Schriftsteller Christian Kracht war mit seinem Roman «Eurotrash» eigentlich für den Schweizer Buchpreis 2021 nominiert; jetzt hat er sein Buch zurückgezogen – und verzichtet damit auf die Auszeichnung.



Kracht habe die Trägerschaft des Schweizer Buchpreises in einem Brief darüber informiert, teilte der Schweizer Buchhändler- und Verlegerverband (SBVV) am Dienstag mit.

Gleichentags teilte die Jury des Deutschen Buchpreises in Frankfurt mit, dass Kracht unter den sechs Nominierten für den Deutschen Buchpreis 2021 figuriert.



Zur Begründung habe der Autor angegeben, er möchte «der Diskussion über die Förderung meines Werkes, wie sie bisweilen in einigen Schweizer Medien betrieben wird, nicht weiteren Stoff liefern».



Zudem habe Kracht den Schweizer Buchpreis bereits 2016 erhalten und wollen nun den anderen vier nominierten Autorinnen und Autoren eine höhere Chance geben, heisst es in dem SBVV-Communiqué weiter.



Der Verband bedauere Krachts Entscheidung, «besonders da sie zu diesem späten Zeitpunkt» komme. Die Liste der fünf für den Preis nominierten Autorinnen und Autoren war am 15. September bekannt gegeben worden. Der Preis soll am 7. November im Rahmen des Internationalen Literaturfestivals BuchBasel vergeben werden – an eine oder einen der vier verbleibenden Kandidaten. (sda/wid)