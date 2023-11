Deutscher Kochbuchpreis: Christian Seiler wird ausgezeichnet

Magazin-Autor Christian Seiler hat den Deutschen Kochbuchpreis für sein Buch «Alles wird gut» (Echtzeit Verlag) gewonnen. Das preisgekrönte Werk, bestehend aus einer Sammlung seiner im «Tagi-Magi» erschienenen Kolumnen, erhielt besondere Anerkennung von der Jury in Hamburg für seinen einzigartigen Humor, seine Poesie und den positiven Blick auf die Dinge.

In der Jury-Begründung heisst es: «So geht es uns mit ‹Alles wird gut›. Der Humor, die Poesie und der positive Blick auf die Dinge, mit denen Sie dieses Buch geschrieben haben, haben uns sehr beeindruckt. Aus unserer Sicht ist ‹Alles wird gut› ein sehr besonderes, mit üblichen Massstäben nur eingeschränkt beschreibbares Kochbuch und ein herausragendes Beispiel dafür, wie Kochbücher einen konstruktiven Beitrag zur Entwicklung und Verbreitung der Esskultur leisten können. Und ist – nicht zu vergessen – dabei auch noch so lesenswert und unterhaltsam wie ein Roman.»

«Ich kann mir keine Redaktion vorstellen, bei der ich so frei, so inspiriert und mit so viel kollektiver Unterstützung über Essen und Trinken schreiben könnte», wird Christan Seiler in einer Mitteilung von Tamedia zitiert. «Die höchsten Qualitätsansprüche des Magazin sind die Voraussetzung dafür, jede Woche etwas Unterhaltsames, Eigenwilliges, Kluges zu schreiben. Umso mehr freut es mich, dass die Texte auch im internationalen Kontext gefallen – und jetzt ausgezeichnet werden.»

Bruno Ziauddin, Chefredaktor Das Magazin, ergänzt: «Christian Seilers Kochkolumnen sind mehr als Kochkolumnen. Es sind heitere, kluge und glänzend geschriebene Feuilletons zur Kulturtechnik des Kochens und all den Fragen (handwerklichen wie philosophischen), die das Zubereiten und Verspeisen von Lebensmitteln begleiten. Ich würde Seiler jedes Jahr sämtliche Kochbuchpreise, die es gibt, verleihen. Der Deutsche Kochbuchpreis ist ein Anfang. Im Ernst: Unsere Redaktion ist sehr stolz auf den Kollegen und freut sich mit ihm über die grosse Ehre.»

Christian Seiler, geboren 1961 in Wien, war Chefredaktor der Kulturzeitschrift Du und des Nachrichtenmagazins Profil und ist Autor zahlreicher Bücher. Seit 2012 ist er Kolumnist beim Magazin von Tamedia. (pd/cbe)