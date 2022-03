Roast Battle Switzerland: Comedy-Contest ohne Grenzen

In sechs Folgen treten 24 Comedians aus Deutschland und der Schweiz in «Roast Battle» gegeneinander an. Das Ziel dieses verbalen Wortgefechts ist, die Gegnerin oder den Gegner mit kreativen Pointen und harten Punchlines zu treffen und die Jury von sich zu überzeugen, wie es in einer Mitteilung heisst. Beim «Roast Battle» seien (fast) keine Grenzen gesetzt.

Moderiert wird die Sendung vom deutschen Stand-up-Comedian Maxi Gstettenbauer. In jeder Folge werden zwei Battles ausgefochten, wovon eines mit Schweizer und eines mit deutscher Beteiligung ist. Die Gewinnerin oder der Gewinner des Battles wird am Ende jeder Runde von einer fachkundigen Jury gekürt, zu der nebst deutschen Comedians – unter anderem Ingo Appelt – auch der Schweizer Stand-up-Comedian Alain Frei zählt.

In den Ring trauen sich unter anderem der Berner Komiker Hosh, die Zürcher Zwillingsbrüder Roland und Matthias Portmann, der Zürcher Stand-up-Comedian Frank Richter, der Basler Standup-Comedian Mateo Gudenrath oder die Kabarettistin aus Zürich Jane Mumford. Für Recht und Ordnung sorgt Dragqueen Nina Queer, welcher als Schiedsrichterin so schnell keine Regelbrüche entgehen.

«Roast Battle Switzerland» wird gemeinsam produziert von Comedy Central, CH Media und VIS, der internationalen Produktionssparte von Paramount. Die Sendung wird exklusiv auf dem Schweizer Streaming-Dienst Oneplus released. Ab dem 23. März ist auf Oneplus sechs Wochen lang jeweils mittwochs eine neue Folge streambar. (pd/cbe)