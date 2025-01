Solothurner Filmtage: Corinna Glaus erhält Prix d’honneur

Publiziert am 07.01.2025

Corinna Glaus hat den Karrierestart zahlreicher Schauspielerinnen und Schauspieler massgeblich geprägt, schreiben die Solothurner Filmtage am Dienstag in einer Mitteilung. Neben dem Casting für internationale Produktionen hat sie sich insbesondere auf die Entdeckung und Förderung junger Schweizer Talente spezialisiert und dabei beispielsweise den Weg von Sarah Spale, Dominique Devenport, Joel Basman oder Carlos Leal geebnet.

Auch verhalf sie vielen erfahreneren Darstellenden zu einem neuen beruflichen Erfolg. So kam zum Beispiel die Karriere von Anna Pieri Zürcher durch ihre Rolle als Tatort-Kommissarin erneut in Schwung.

«Die Entdeckung von Schauspielerinnen und Schauspielern in der Schweiz ist eine Kunst, die alles andere als selbstverständlich ist. In einem Land, das von vier Sprachen, zahlreichen Dialekten und unterschiedlichen Kulturen geprägt ist, bedarf es einer aussergewöhnlichen Sensibilität, um die passenden Rollen im Film zu besetzen. Corinna Glaus liest Drehbücher mit grosser Aufmerksamkeit und bespricht mit dem Regie- und Produktionsteam, welche Emotionen und Botschaften ein Film vermitteln möchte. In den letzten 30 Jahren hat Corinna Glaus massgeblich dazu beigetragen, dem Schweizer Kino ein Gesicht zu geben», wird Niccolò Castelli, künstlerischer Leiter der Solothurner Filmtage zitiert.

Ihre präzise Arbeit als «Matchmakerin» zwischen Regie, Produktion und Schauspiel hat ihr nicht nur national, sondern auch international Anerkennung gebracht und sie in die Meisterklasse ihres Fachs gehoben. «Der «Prix d’honneur» ist eine wunderbare Bestätigung für die Bedeutung unserer Arbeit im Hintergrund», sagt Corinna Glaus. «Er hilft das Berufsbild hinter der Bühne sichtbar zu machen.»

Während ihrer Karriere hat Corinna Glaus immer wieder mit führenden Schweizer Regiepersonen wie Petra Volpe, Sabine Boss, Bettina Oberli, Katalin Gödrös, Lisa Brühlmann und Christoph Schaub zusammengearbeitet. Auch in internationalen Filmprojekten hat sie mitgewirkt, darunter bei Filmen wie «James Bond 007: Ein Quantum Trost» (Regie: Marc Forster), «Verblendung» (Regie: David Fincher) und «Nachtzug nach Lissabon» (Regie: Bille August). (pd/spo)