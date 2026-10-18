Schweiz am Wochenende: Werbeoffensive in Schweizer Bahnhöfen

Publiziert am 18.10.2026

Schweiz am Wochenende hat eine Werbeoffensive gestartet. So haben Redaktorinnen und Redaktoren am Samstag ab 7 Uhr morgens auf den Bahnhöfen von Zürich und Bern insgesamt 2000 Exemplare der aktuellen Ausgabe der Wochenendzeitung verteilt.

Für Chefredaktor Patrik Müller, der auf dem Zürcher Hauptbahnhof anwesend war, stiess die Aktion beim Publikum auf gute Resonanz, wie er gegenüber persoenlich.com ausführte. So werden an drei weiteren Samstagen nochmals Zeitungen verteilt werden. Geplant ist, auf diesem Weg 16’000 Exemplare kostenlos unter die Leute zu bringen.

Zudem will CH Media mit der Verteilaktion auch noch auf das neugestartete News-Portal Schweizheute.ch aufmerksam machen. Gerade in Zürich und Bern verfügt das Medienhaus, zu dem Schweiz am Wochenende und Schweizheute.ch gehören, über keine eigene Regionalausgabe. Müller freute sich über die Bereitschaft der Redaktion an dieser Aktion teilzunehmen. Dies sei, so der Schweiz-am-Wochenende-Chef, keineswegs selbstverständlich. (ma)