Game Over: CS-Doku zieht über 600 Gäste zur Premiere

Publiziert am 20.03.2025

Am Mittwoch verfolgten mehr als 600 geladene Gäste aus Politik, Kultur und Wirtschaft, darunter die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch, die Vorführung des Dokumentarfilms «Game Over – Der Fall der Credit Suisse» im Blue Cinema Corso in Zürich.

Die Koproduktion von Tamedia, Contrast Film, Swiss Studios und Kinescope im Verleih von Ascot Elite Entertainment basiert auf den Recherchen von Arthur Rutishauser, Chefredaktor der SonntagsZeitung. Zusammen mit Regisseur Simon Helbling dokumentiert der Film in 100 Minuten den Niedergang der traditionsreichen Schweizer Grossbank, die vor zwei Jahren zusammenbrach (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)