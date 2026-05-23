Eishockey-WM: Daniela Milanese ist als Volunteer im Einsatz

Publiziert am 23.05.2026

Daniela Milanese gehört zu den bekanntesten Gesichtern der Schweizer Eishockey-Berichterstattung. Die MySports-Moderatorin ist aber während der Heim-WM nicht als Journalistin, sondern als Freiwillige im Einsatz, wie die Schweiz am Wochenende berichtet. Grund: Nicht MySports, sondern ihr ehemaliger Arbeitgeber SRF besitzt die exklusiven TV-Rechte für das Nationalteam.

«Für mich war aber stets klar: Ich möchte Teil dieser Heim-WM sein – und zwar arbeitend», wird sie im Artikel zitiert. In der Folge meldete sie sich als Volunteer. «Es ist eine Horizonterweiterung, einmal zu sehen, was es alles braucht, damit ein Grossanlass entstehen kann.»

Gemeinsam mit rund 2000 weiteren Freiwilligen übernimmt die 51-Jährige Aufgaben wie Staubsaugen, Müll entsorgen oder die Betreuung von Journalisten im Mediencenter. Neid auf die journalistische Berichterstattung verspüre sie keine – im Gegenteil geniesse sie es, einmal «undercover» dabei zu sein. (spo)