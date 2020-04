The Voice: Das Finale kommt aus den Wohnzimmern

Stube statt Studio: Aufgrund der aktuellen Lage sieht der Sender 3+ vom geplanten Live-Finale von «The Voice of Switzerland» in Köln ab (persoenlich.com berichtete). Am Montag, 6. April 2020, strahlt der nationale TV-Sender der CH-Media-Gruppe deshalb das Finale aus den Wohnzimmern der acht Finalisten aus, wie es in einer Mitteilung heisst. Ein Telefon-Voting ermögliche es dem Schweizer TV-Publikum, für ihr Lieblingstalent abzustimmen. Die Einnahmen kommen laut eigenen Angaben vollumfänglich der Glückskette zu Gute, welche diese an Corona-Betroffene spendet.

Nach den Blind Auditions, den Battle-Runden und dem Sing-Off stehen vom «Team Noah» der Zürcher Meo Dalgiç (19) und Remo Forrer (18) aus St. Gallen im Finale der 3+-Talentshow. Die Sängerin Anna Rossinelli schickt die Thurgauerin Lorena Beadini (16) und Drilona Musa (26) aus Basel ins Rennen. Das «Team DJ Antoine» repräsentieren Axel Marena (22) aus Luzern und Diego Daniele (27) aus Zürich. Mit der Schaffhauserin Jacky Widmer (30) und der Aargauerin Martina Vogel (32) hoffen die Büetzer Buebe, das Finale zu gewinnen. (pd/cbe)