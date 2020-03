3+: Sender sucht Lösung für «The Voice»-Finale

von Christian Beck

«The Voice of Switzerland» geht in den Schlussspurt. Bereits ausgestrahlt wurden sieben sogenannte «Blind Auditions» sowie eine Folge mit «Battles» und «Sing Offs». Am Montag, 23. März, hätte die letzte der in Köln vorproduzierten Sendungen ausgestrahlt werden sollen, bevor dann eine Woche später ebenfalls in Köln das Live-Finale hätte produziert werden sollen.

Daraus wird wegen der Coronakrise nun nichts. «Das Finale wird definitiv nicht in Köln stattfinden», sagt Joël Steiger, Sprecher der 3-Plus-Gruppe, auf Anfrage von persoenlich.com. Momentan werde an einer Alternative gearbeitet, um das Finale von «The Voice of Switzerland» in einer anderen Form durchzuführen. «Klar ist zudem, dass bei einer möglichen Alternative kein Publikum integriert wird, da die Sicherheit und der Gesundheitsschutz sonst nicht gewährleistet ist und wir selbstverständlich auch den Weisungen des Bundes Folge leisten», so Steiger.

Und klar ist auch: Das Finale wird verschoben. Die neunte Folge vom 23. März mit den «Battles» und den anschliessenden «Sing Offs» wird in zwei Teile aufgeteilt. Zuerst kommt diesen Montag der Teil mit dem Team Büetzer Buebe, am 30. März dann jener mit dem Team Noah. Offiziell begründet wird dies allerdings nicht mit den Umbauarbeiten beim Finale: «Diese Massnahme wurde ergriffen, um die Zuschauer mit einer zeitintensiven neunte Folge nicht zu überlasten und weiterhin die Zuschauerfreundlichkeit zu gewährleisten», heisst es in einer am Sonntag verschickten Mitteilung.

Die Kommunikation von 3+, wie das Finale von «The Voice of Switzerland» nun vonstatten gehen soll, wird in diesen Tagen erwartet.