Coca-Cola: Das grösste Puzzle der Schweiz

Coca-Cola bringt die Facettenvielfalt der Schweiz zusammen – auf dem grössten Puzzle des Landes. Der Zürcher Künstler Fredinko schuf für jeden Kanton unverwechselbare Illustrationen, die sich zu einem riesigen Bild in der Form der Schweiz zusammenfügten. Zu bewundern war das grösste Puzzle der Schweiz am Donnerstag in der Bahnhofshalle am Hauptbahnhof Zürich.

Das einzigartige Kunstwerk bestand aus 11'592 Puzzleteilen, die im typischen Fredinko-Stil gehalten waren und ein bisschen an die berühmten Wimmelbilder erinnerten. Es gab tausende Sujets auf über 360 Quadratmetern zu entdecken und zu enträtseln, wie es in einer Mitteilung heisst.

Entworfen hat Fredinko, der eigentlich Frederick Rossmann heisst, nicht etwa mit Pinsel und Leinwand – wie er es gewohnt ist – sondern musste aufgrund der ungewöhnlich grossen Dimensionen auf Tablet, Stift und Computer ausweichen. «Die ganze Schweiz in ihrer Facettenvielfalt auf einer solchen Fläche zu gestalten war eine einmalige Chance für mich», wird der Künstler zitiert. «Dass damit ein Schweizer Rekord erzielt wird, ist die Krönung dieses Projekts», so Fredinko.

Einen Tag lang wurde das Kunstprojekt am Hauptbahnhof Zürich ausgestellt – allerdings nicht nur zum Anschauen. Jedes Puzzleteil, alles Unikate, konnten von den Besuchenden gegen eine freiwillige Spende mit nach Hause genommen werden. Der Erlös kommt dem Verein Pro Juventute zugute.

«Eine so enge Zusammenarbeit mit einem Schweizer Künstler ist auch für uns eine Premiere», so Matthias Schneider, Leiter Unternehmenskommunikation bei Coca-Cola. «Wir freuen uns sehr, das Schweizer Kunstschaffen zu unterstützen und so einen Beitrag an eine vielfältige Gesellschaft zu leisten.»

Die Motive der Kantone sind nicht nur Teil des grössten Puzzles der Schweiz, sondern auch die Etikettensujets der aktuellen Sommerpromotion von Coca-Cola. Ab sofort sind die PET-Flaschen mit den speziell für den Schweizer Markt kreierten Etiketten im Handel erhältlich. (pd/cbe)