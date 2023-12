Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, umarmt Olena Zelenska, First Lady der Ukraine, am 17. Januar 2023 während des 53. jährlichen Treffens des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos.



Demonstranten am 4. April 2023 am Eingang der Jahreshauptversammlung der Schweizer Bankengruppe Credit Suisse in Zürich. Die Schweizer Bank Credit Suisse wurde von der Schweizer Konkurrentin UBS im Rahmen eines staatlich unterstützten Deals für drei Milliarden Dollar aufgekauft.









Trauernde erweisen der verstorbenen Sängerin und Bühnenkünstlerin Tina Turner am 25. Mai 2023 vor ihrem Haus in Küssnacht die letzte Ehre. Turner, die unaufhaltsame Sängerin und Bühnenkünstlerin, starb nach langer Krankheit in ihrem Haus in Küsnacht bei Zürich, wie ihr Manager mitteilte. Sie wurde 83 Jahre alt.



Teilnehmende protestieren am 14. Juni 2023 am Demonstrationsumzug des Frauenstreiks in Zürich.



Der US-Musiker Iggy Pop tritt am 6. Juli 2023 am 57. Jazz Festival in Montreux (MJF) auf der Bühne des Auditorium Stravinski auf.



Die Schweizer Spielerinnen Ana Maria Crnogorcevic, Alisha Lehmann, Geraldine Reuteler, von links, und ihre Teamkolleginnen amüsieren sich nach einer Trainingseinheit im North Harbour Stadium am 4. August 2023, am Tag vor dem Spiel der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft gegen Spanien im Eden Park in Auckland, Neuseeland.



Bundespräsident Alain Berset fliegt am 9. August 2023 in einem Black Hawk UH-60 Helikopter des kolumbianischen Militärs von Medellin nach Dabeiba. Präsident Berset besucht in Llanogrande Dabeiba ein Projekt zur Reintegration und Wiedereingliederung (ETCR) von ehemaligen FARC-Kämpfern, die den Friedensvertrag unterzeichnet haben und lernen, sich im zivilen Leben zurechtzufinden.







Ein Tschechischer Wolfshund schnappt sich am 28. September 2023 nach der Einreichung einer Petition gegen den Wolfsabschuss in Bern die Maske mit dem Bild von Bundesrat Albert Rösti.



Demonstranten mit Plakaten und palästinensischen Flaggen während einer Kundgebung zur Unterstützung der Palästinenser am 19. Oktober 2023 in Lausanne.



Gerhard Pfister, Parteipräsident Mitte, stellt sich am 22. Oktober 2023, dem Wahltag der Eidgenössischen Parlamentswahlen, in der Eingangshalle des Bundeshauses in Bern den Medien.



Der Direktor des BFS, Georges-Simon Ulrich am 25. Oktober 2023 in Bern, kurz vor Beginn einer Pressekonferenz des Bundesamtes für Statistik BFS. Im Nachgang zu den Eidgenössischen Parlamentswahlen hat das BFS bei Qualitätskontrollen zu seiner Wahlstatistik einen Fehler bei der Berechnung der aggregierten nationalen Parteistärken festgestellt.



Menschen mit gelben und schwarzen Regenschirmen bei einer genehmigten Kundgebung unter dem Motto #NeverAgainIsNow zum Gedenken an die Opfer des Hamas-Angriffs auf Zivilisten in Israel am 2. November 2023 in Zürich.



