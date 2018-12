Jeder Rappen zählt: Das Moderationstrio zieht in die Glasbox

Am Samstag, 15. Dezember, zieht das Moderationsteam Judith Wernli, Anic Lautenschlager und Nik Hartmann für sieben Tage in die Glasbox von «Jeder Rappen zählt» in Luzern ein. Zu den Highlights während der «JRZ»-Spendenaktion gehören Glasbox-Besuche von prominenten Gästen und Konzerte von Musik-Stars. Es wird die letzte Ausgabe der Spendenaktion sein (persoenlich.com berichtete).

«Jeder Rappen zählt» sammelt dieses Jahr für ein Dach über dem Kopf, wie das Schweizer Fernsehen in einer Mitteilung schreibt. Keine Behausung zu haben, sei schon für erwachsene Menschen eine tragische Erfahrung. Für Kinder aber sei es geradezu traumatisch, wenn sie durch Kriege, Vertreibungen und Naturkatastrophen ihr Zuhause verlieren würden.

Mit den Spenden werden Projekte der Partnerhilfswerke der Glückskette unterstützt. Die Spenden von «Jeder Rappen zählt» 2018 werden im Ausland dafür eingesetzt, Kindern und ihren Familien ein neues Dach über dem Kopf zu geben. Ein Drittel der Spendengelder kommt Kindern in der Schweiz zugute, die zu Hause Opfer oder Zeugen von Missbrauch, Gewalt oder Vernachlässigung sind.

Prominente Gäste und zahlreiche Konzerte

Die Radio-SRF-3-Moderatoren Judith Wernli, Anic Lautenschlager und Nik Hartmann begrüssen in der Glasbox von «Jeder Rappen zählt» auf dem Luzerner Europaplatz prominente Gäste wie Olympia-Sieger Fabian Cancellara, Kunstturnerin Giulia Steingruber sowie die Musikerinnen und Musiker Steff la Cheffe, Anna Rossinelli, James Gruntz sowie Stiller Has.

Während der Woche finden auf der Konzertbühne auf dem Europaplatz täglich Konzerte statt. Auftreten werden Stefanie Heinzmann, Pegasus, Seven, Bligg, Baschi und Dabu Fantastic.

Im Radio, TV und auf Social Media präsent

Das Programm von «Jeder Rappen zählt» wird vom 15. bis 21. Dezember durchgehend auf Radio SRF 3 und auf srf3.ch via Livestream übertragen. Auch das Fernsehen berichtet über die Spendenaktion und zeigt im «JRZ»-Magazin auf SRF 2 täglich um circa 17 Uhr die Highlights der vergangenen 24 Stunden. «Jeder Rappen zählt» wird am Freitagabend, 21. Dezember, mit zwei Live-Fernsehsendungen auf SRF 1 und SRF 2 abgeschlossen.

Im Video blicken Wernli und Hartmann auf die erste Ausgabe von «Jeder Rappen zählt» zurück und erzählen, wie alles begann.

Weitere Informationen zum Programm sind auf srf3.ch oder auf Facebook zu finden. Auf Twitter können Interessierte unter @srf3 und dem Hashtag #jrz18 mitdiskutieren. (pd/as)