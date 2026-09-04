Du-Magazin: Das Schweizer Kulturheft stellt in China aus

Publiziert am 04.09.2026

Im Yin Studio in Hangzhou ist erstmals eine vollständige Ausstellung zum Schweizer Kulturmagazin «Du» zu sehen. Die Ausstellung «Ein Jahrhundert auf Papier – Du 1941–2025» wurde bereits im April 2025 eröffnet und war ursprünglich bis Ende 2025 geplant. Aufgrund ihres Forschungs- und Vermittlungswerts zählt sie inzwischen zu den Dauerausstellungen der Institution, schreibt Verleger und Chefredaktor Oliver Prange in einer Mitteilung.

Gezeigt werden alle 933 Originalausgaben von «Du», von der ersten Nummer im März 1941 bis zur Ausgabe vom März 2025. Es handelt sich laut Mitteilung um die erste öffentliche Präsentation einer vollständigen «Du»-Sammlung in China. Die Ausstellung ist in sieben Kapitel entlang der verschiedenen Chefredaktionsperioden gegliedert, anhand derer sich Veränderungen in Themenwahl, redaktioneller Haltung, Gestaltung und Bildsprache über die Jahrzehnte nachvollziehen lassen.

Im Zentrum der Ausstellung steht die Rolle der Fotografie in «Du». Zugleich wird die Verbindung von Fotografie mit Literatur, Kunst, Architektur, Design und Gesellschaft thematisiert. Für die Aufarbeitung der 933 Ausgaben setzte Yin Studio digitale Texterkennung, Übersetzungswerkzeuge und KI-gestützte Analyse ein, um Themen, Autoren, Fotografen und historische Zusammenhänge über mehr als acht Jahrzehnte hinweg zu vergleichen.

Yin Studio wurde 2019 gegründet und ist eine gemeinnützige Institution für Sammlung, Erforschung, Ausstellung und Vermittlung von Fotografie. Die Sammlung umfasst fotografische Werke, Fachliteratur sowie historische Kameras und Fotogeräte. 2026 wurden mehrere Projekte von Yin Studio mit dem Label des französischen Kulturministeriums zum «Bicentenaire de la Photographie» ausgezeichnet und in das internationale Programm zum 200-jährigen Jubiläum der Fotografie aufgenommen. (pd/spo)