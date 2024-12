Zermatt Unplugged: Das sind die Hauptacts im Jahr 2025

Publiziert am 05.12.2024

Für die Eröffnungsshow wird erstmals ein komplettes Orchester auf der Zeltbühne in Zermatt stehen. Das Swiss Orchestra unter der Leitung von Lena-Lisa Wüstendörfer wird Stephan Eichers Lieder neu interpretieren. Der Berner Chansonnier tritt zusammen mit dem Pianisten Reyn Ouwehand, der Sopranistin Cinzia Zanovello und dem Akkordeonisten Mario Batkovic auf. Auch Schriftsteller Martin Suter wird einen Beitrag zum Programm leisten.

Die britische Band UB40 feiert ihr 45-jähriges Bestehen und präsentiert am 9. April erstmals akustische Versionen ihrer Songs. Amy Macdonald bringt am 10. April ihre Mischung aus Indie-Folk und Pop nach Zermatt. Mika stellt am 11. April unter anderem sein erstes komplett französischsprachiges Album vor. Den Abschluss macht am 12. April der deutsche Singer-Songwriter Clueso mit seinem einzigen Schweizer Konzert 2025, wie es in einer Mitteilung heisst.

The National-Frontmann ganz nah

Das Festival bietet auch intimere Auftritte: Matt Berninger, Frontmann von The National, gibt seine Schweiz-Premiere im Club Vernissage. Samy Deluxe interpretiert sein Album «Hochkultur 2» mit einem Kammermusik-Ensemble. Weitere Acts sind der Soul-Künstler Jalen Ngonda, das Folk-Duo Amistat und die britische Newcomerin Paris Paloma.

Insgesamt finden während der fünf Festivaltage über 120 Konzerte auf 17 In- und Outdoor-Bühnen statt. Der Vorverkauf startet am 13. Dezember, Club-Mitglieder können bereits ab 11. Dezember Tickets erwerben. Der Unplugged Pass, der Zugang zu über 80 Konzerten gewährt, kostet neu 85 statt 65 Franken. Die Preise für die Hauptkonzerte im Zelt bleiben unverändert.

Zermatt Unplugged präsentiert neuen visuellen Auftritt

Das Zermatt Unplugged Festival führt zur Ausgabe 2025 ein neues Erscheinungsbild ein (persoenlich.com berichtete). Die visuelle Gestaltung verbindet die alpine Umgebung mit der Festivalatmosphäre. In der Bildsprache, die in Sonnengelb gehalten ist, spiegeln sich drei Aspekte wider: das Dorf Zermatt, die Musiker und das Publikum. Das neue Design ergänzt damit die bestehenden Festivelelemente Musik und Bergkulisse. (pd/cbe)



Mehr Infos zum Programm finden Sie hier.