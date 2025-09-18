Sing meinen Song: Das sind die Stars der siebten Staffel

Publiziert am 18.09.2025

Das Musik-TV-Format geht in die nächste Runde. Zu «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert» auf Gran Canaria folgen Bastian Baker, Leduc vom Mundart-Duo Lo & Leduc, Nickless, To Athena, Nicky B Fly und Fabienne Erni der Einladung von Host Dodo, wie es in einer Mitteilung des CH-Media-Senders 3+ heisst.

Als Special Guest verstärkt der irische Sänger Rea Garvey die siebte Staffel – bekannt als Frontmann von Reamonn mit dem Welthit «Supergirl» und als Coach bei «The Voice of Germany». Der 52-Jährige bringt seine internationale Erfahrung sowie über eine Milliarde Streams in die Schweizer Ausgabe ein und war bereits 2018 Teilnehmer der deutschen Version von «Sing meinen Song».

Die Teilnehmer der siebten Staffel

Bastian Baker verschmilzt Pop, Folk und Rock zu seinem unverkennbaren Stil. Der Waadtländer erhielt bereits sieben Swiss Music Awards, drei Prix Walo und einen MTV Europe Music Award. Seine Live-Bilanz umfasst über 2000 Konzerte in mehr als 50 Ländern. 2024 wurde Baker von Unicef zum Botschafter für die Schweiz und Liechtenstein ernannt.

Leduc vom Mundart-Duo Lo & Leduc kombiniert Rap und Pop mit humorvollen, oft tiefgründigen Texten. Ihr Überhit «079» wurde mit 10-fach Platin ausgezeichnet und belegte 21 Wochen lang Platz 1 der Schweizer Single-Charts. Mit über 100 Millionen Streams auf Spotify sind sie eines der erfolgreichsten Musikduos der Schweiz.

Nickless aus Zürich begeistert mit 80er-angehauchtem Synthpop. Den Durchbruch schaffte er 2015 mit seiner Single «Waiting», die zum meistgespielten Song eines Schweizer Künstlers im Radio wurde. Seine Single «Don't Stop the Car» performte er weltweit an ungewöhnlichen Orten – die Performance ging viral.

To Athena erschafft mit ihrem Cinematic Chamber Pop einen eigenen Kosmos aus Indie-, Kammer- und Popmusik. Die Luzerner Musikerin singt auf Schweizerdeutsch und Englisch. Ihr Mundart-Song «Angscht» aus dem Debütalbum «Aquatic Ballet» erlangte internationale Aufmerksamkeit und wurde 14-mal gecovert.

Nicky B Fly kombiniert mit ihren Wurzeln in Kinshasa und Zürich verschiedene Musikgenres und Sprachen – Schweizerdeutsch, Französisch, Englisch und Lingala. 2022 gewann sie den Cokestudio Soundcheck. 2025 trat sie bei den Swiss Music Awards auf.

Fabienne Erni ist als Frontfrau von Eluveitie und Illumishade weltweit auf den grossen Bühnen der Rock- und Metalwelt unterwegs. Die Aargauer Multi-Instrumentalistin beherrscht neben Gesang auch Harfe, Klavier und Ukulele. 2020 gründete sie zusätzlich die Modern-Metal-Band Illumishade.

Rea Garvey nimmt als Special Guest teil. Der irische Sänger war Frontmann der Band Reamonn, deren Hit «Supergirl» – geschrieben für seine heutige Ehefrau Josephine – weltbekannt wurde und 2000 den Durchbruch brachte. Als Solokünstler veröffentlichte er sechs Alben und wurde mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet. Bekannt ist der 52-Jährige auch als langjähriger Coach bei «The Voice of Germany» und aus «The Masked Singer». Ende Oktober 2025 erscheint sein erstes Buch «Before I Met Supergirl» sowie der gleichnamige Soundtrack.

Die siebte Staffel wird im Frühjahr 2026 auf 3+ ausgestrahlt. Eine Staffel von «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert» dauert jeweils acht Folgen. Sieben der acht Abende wird jeweils einem der sieben Stars gewidmet, dessen Songs von den anderen Kandidatinnen und Kandidaten neu interpretiert werden.

Das Format basiert auf dem niederländischen Original «De beste zangers van Nederland» und wurde erstmals 2020 in der Schweiz ausgestrahlt. (pd/cbe)