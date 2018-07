Für so viel Gelassenheit wie das Bild ausstrahlt, muss man seine innere Ruhe gefunden haben. Das gilt sowohl fürs Modell wie auch für den Fotografen. David Biedert, Corporate- und Eventfotograf in Zürich, ist am Freitagmorgen früh im Seebad Enge ein Top-Foto gelungen, oder der «Shot of the Day» wie er selber notierte, bevor er das Bild auf seinem Instagram-Account veröffentlichte. Das sahen viele seiner Follower ähnlich.

«Wow», sagt dazu auch persoenlich.com. (red)