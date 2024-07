Paramount: David Ellison kauft Filmkonzern

Montreux Jazz

Ausnahmsweise am Ufer und im Casino

Am Ufer und im Casino zurück zu den musikalischen Wurzeln

Die Konzerte finden in diesem Jahr an Ersatzstandorten statt. Im Vorverkauf gingen dennoch viele Tickets weg.

Am Freitag haben Trombone Shorty und Jon Batiste das 58. Montreux Jazz Festival eröffnet. Der Vorverkauf erreichte gemäss Festivaldirektor Mathieu Jaton einen «historischen Wert». Die Konzerte finden in diesem Jahr an Ersatzstandorten statt.