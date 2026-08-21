Kurkuma: Debüt als TV-Produzentin für SRF

Publiziert am 21.08.2026

Tings ist bislang vor allem als Social-Media-Dienstleisterin bekannt, mit Kundschaft aus dem Werbe- und Detailhandelsbereich. Mit der Produktion für SRF betritt das Unternehmen redaktionelles TV-Terrain. Gezeigt wird am Sonntag, 23. August, um 21.55 Uhr ein rund 30-minütiger Ausschnitt aus «Kurkuma», dem ersten Soloprogramm von Reena Krishnaraja, das die Komikerin unter anderem im Kaufleuten Zürich, im Casinotheater Winterthur und im La Cappella Bern vor mehrfach ausverkauftem Haus gespielt hat.

Regie und Produktionsverantwortung bei Tings liegen bei Firmeninhaberin Hera Zimmermann. «Wir erzählen sonst in Sekunden und im Hochformat und wir lieben das. Umso schöner war es, dieselbe Handschrift einmal in Longform und 16:9 zu bringen», lässt sich Zimmermann in der Mitteilung zitieren. Sie signalisiert Interesse an weiteren TV-Mandaten: «Wer weiss, vielleicht folgen ja weitere (social first) TV-Sendungen.»

Tings managt Krishnaraja seit deren Gewinn des Nachwuchspreises «SRF 3 Best Talent Comedy» 2022. Krishnaraja war damals 19 Jahre alt. Für die heute 23-Jährige ist die SRF-Ausstrahlung die erste eigene TV-Produktion. «Vor über 300 Leuten zu spielen, war unglaublich. Aber zu wissen, dass das jetzt über SRF noch viel mehr Menschen sehen, ist mega», sagt sie laut Mitteilung.

Auf SRF-Seite zeichnen Alexandra Steck und Daniel Kaufmann redaktionell verantwortlich, die Gesamtverantwortung liegt bei Martina Ziesack. Ab Herbst 2027 will Krishnaraja ein neues Bühnenprogramm zeigen, «Kurkuma» bleibt bis dahin auf Tournee. (pd/cbe)