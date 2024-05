Traditionsmesse

Der Genfer Autosalon ist Geschichte

Nach beinahe 120 Jahren verschwindet der Genfer Autosalon. Die im vergangenen März organisierte Ausgabe war die letzte der traditionsreichen Messe. Bei den Autoherstellern ist der Anlass in dieser Form laut den Organisatoren nicht mehr gefragt. In Genf ist man enttäuscht, aber nicht überrascht über das Ende des Autosalons.

So ein Bild wird es nicht mehr geben: Medienminister Albert Rösti sitzt in einem Microlino am Automobilsalon Genf Probe. (Bild: Keystone/Martial Trezzini)