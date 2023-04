Kopp-Affäre: Der Journalist bereut seine Recherche nicht

Todesfall

Erste Bundesrätin der Schweiz ist tot

Die Zürcher alt Bundesrätin Elisabeth Kopp ist am Karfreitag im Alter von 86 Jahren gestorben.

Die Zürcher alt Bundesrätin Elisabeth Kopp ist am Karfreitag im Alter von 86 Jahren gestorben. Die Erinnerung an die erste Frau in der Schweizer Regierung bleibt mit der «Affäre Kopp» verbunden, einem der grössten Politskandale der Schweiz.