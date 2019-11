Urs Fitze: Der Leiter Fiktion von SRF wird ausgezeichnet

Der Radio- und Fernsehpreis der Ostschweiz geht dieses Jahr an Urs Fitze, Leiter Fiktion von Radio und Fernsehen SRF. Die SRG Ostschweiz überreicht ihm den Preis am 11. Dezember 2019 in St. Gallen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Bischofszeller arbeitet seit 1989 in unterschiedlichen Funktionen im Hause SRF: Als Redaktor, Regisseur, Produzent, Programmentwickler und seit 2012 als Leiter des Bereichs Fiktion. Er stehe nicht im Scheinwerferlicht vor den Kameras, aber hinter den Kulissen übe er eine wichtige, für SRF imageprägende Funktion aus.

Viele erfolgreiche Programme von SRF hat Urs Fitze laut Mitteilung ermöglicht und mitentwickelt: Als Regisseur Sendungen wie «Viktor‘s Spätprogramm», die Jugendsendung «Zebra» und das Kulturmagazin «neXt». Später als Programmentwickler Formate wie «Die grössten Schweizer Hits», die Reisesendung «einfach luxuriös», die fiktionale Jugendserie «Best Friends» oder die Reihe «SRF bi de Lüt», speziell die «Landfrauenküche». Im Bereich Fiktion entwickelte SRF unter seiner Leitung «ein starkes Standbein im seriellen Erzählen», wie es weiter heisst. Entstanden sind beispielsweise die Krimiserie «Der Bestatter», der Event-Zweiteiler «Gotthard», Fernsehfilme wie «Akte Grüninger» sowie Serien wie «Seitentriebe» und «Wilder».

Der Radio- und Fernsehpreis der Ostschweiz wird seit 1952 von der SRG Ostschweiz jährlich verliehen. Gestiftet wird die Preissumme von 10'000 Franken von den Kantonen St. Gallen, Thurgau, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Glarus und Graubünden.

Der Preis wird im Pfalzkeller des Regierungsgebäudes in St. Gallen übergeben – zusammen mit dem Ostschweizer Medienpreis (persoenlich.com berichtete). Das Fachreferat wird Bernard Maissen halten, der Vizedirektor des Bundesamts für Kommunikation Bakom. Der Anlass ist öffentlich. (pd/cbe)