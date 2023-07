Zum 40-jährigen Jubiläum hat der Full-Service-Dienstleister Habegger AG letzten Donnerstag zusammen mit seinen Mitarbeitenden und Freelancern im Rahmen eines «Last-Thursday Hurricane-Special» eine Party auf dem Firmengelände in Regensdorf gefeiert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Während den letzten vier Jahrzehnten hat die Habegger AG zahlreiche nationale und internationale Projekte realisiert und sich so einen Namen in der Live-Kommunikations-Branche gemacht. Habegger ist Teil der «Live Matters Gruppe» und zählt zusammen mit den Schwesterunternehmen Satis&Fy und Habegger Österreich rund 700 Mitarbeitende.



Vermehrt Konzeption und Kreation

In Bezug auf die Dienstleistungspalette hat sich Habegger gemäss Mitteilung kontinuierlich weiterentwickelt. Nebst der klassischen Veranstaltungstechnik ist der Dienstleister heute vor allem auch in den Bereichen der Konzeption und Kreation von Inhalten, der Szenografie und Ablaufplanung, wie auch in Bezug auf die Gesamtprojektleitung für Fix- und Temporärinstallationen oder dem Event-Bau tätig.

«Wir wollten unser 40-jähriges Bestehen gebührend feiern und uns bei allen Mitarbeitenden und Freelancern für ihren unaufhörlichen Einsatz zum Erreichen unserer Ziele bedanken», so Simon Ackermann, Verwaltungsratspräsident der Habegger AG. (pd/yk)