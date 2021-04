Der Nebelspalter hat einen neuen Podcast lanciert: «Bern einfach». Jeden Tag diskutieren Dominik Feusi, Bundeshauschef, und Markus Somm, Chefredaktor, über das politische Geschehen in Bern, aber auch in der übrigen Schweiz.



Wer hat sich in der Corona-Politik durchgesetzt, was wird aus dem Rahmenabkommen, welcher Bundesrat versagt und warum? Welcher ist ein Held? Ziel ist es, die schweizerische Politik zu analysieren, zu bewerten, zu erklären – aber auch die Gewissheit zu verströmen, dass bei allen Differenzen, Polarisierungen, Kommissionssitzungen und Vernehmlassungen eines bleibt: Auf Politik kommt es an. Politik ist interessant. Politik macht Freude.

Der Podcast geht laut einer Mitteilung vom Montag bis Donnerstag jeden Tag um 17 Uhr auf nebelspalter.ch online. Ausserdem ist er auch auf allen üblichen Podcast-Plattformen erhältlich, so etwa unter Spotify, Apple Podcasts usw. (pd/cbe)