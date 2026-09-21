Publiziert am 21.09.2026

In Biel ist diese Woche ein neues französischsprachiges Filmfestival über die Bühne gegangen. Das «Festival du Film Francophone Biel/Bienne» (3F2B) lockte an seiner ersten Durchführung rund 12'500 Menschen in die Kinosäle.

Während fünf Tagen fanden 60 Filmvorführungen und 10 Schulvorstellungen statt, wie die Organisatorinnen am Sonntag mitteilten. Sie bezeichneten die erste Ausgabe des 3F2B als «gelungenen Start in ein neues Abenteuer». Gezeigt wurden Filme aus Frankreich, der Schweiz, Belgien, Québec in Kanada und afrikanischen Ländern. Zudem gab es elf Diskussionsrunden mit insgesamt 16 Gästen aus der Filmwelt.

Im Rahmen des Festivals wurden laut der Mitteilung zwei Preise verliehen. Der Preis des Forums für die Zweisprachigkeit ging an Vassili Schémann für seinen Kurzfilm «Winter Talk». Die Jugendjury zeichnete den zentralafrikanisch-französischen Film «Congo Boy» von Rafiki Fariala aus.

Die Stadt Biel unterstützte die erste Ausgabe mit 111’450 Franken (persoenlich.com berichtete). Der Betrag entspricht der Summe, die zuvor das Festival du Film Français d’Helvétie (FFFH) erhielt. Dieses konnte nach dem Rücktritt der Leitung in seiner ursprünglichen Form nicht weitergeführt werden. (sda/spo)