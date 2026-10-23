Ifolor hat eine neue Imagekampagne unter dem Claim «Halt das Leben einfach fest.» lanciert. Es ist die erste gemeinsame Arbeit mit der Zürcher Agentur Sir Mary, die den Pitch um das Gesamtmandat des Fotoproduktanbieters gewonnen hat (persoenlich.com berichtete). Neben der Kreation ist die Agentur auch für Branding, Social Media und Media verantwortlich.
Kern der Kampagne sind drei Spots von je 30 Sekunden. Sie zeigen, wie aufwendig es früher war, Momente des Lebens festzuhalten. In einem Spot bedroht ein Vulkan ein Familienporträt in der Steinzeit, in einem anderen soll ein wenig talentierter Bildhauer im Alten Griechenland zwei Freunde in Stein meisseln. Die Spots sind humorvoll gehalten und auf 16-mm-Film inszeniert. Weitere Werbemittel übertragen den Claim laut Mitteilung direkt auf die Produkte.
Ifolor-CMO Rafael Schenker betont, Werbung für Fotoprodukte sei oft austauschbar, mit perfekten Bildern und Momenten. Das entspreche nicht dem Leben der Kundinnen und Kunden. Man habe deshalb einen Auftritt gewollt, der echte Momente zeige. Adrian Merz, Kreativchef von Sir Mary, erklärte, Marken entstünden über Geschichten und Ideen, die im Kopf blieben. Mit Ifolor wolle man eigenständiges Storytelling umsetzen.
Parallel zur Kampagne lanciert Ifolor ein überarbeitetes Branding, das laut Mitteilung moderner und verspielter sei, aber funktional bleibe. Die Kampagne läuft ab sofort im Fernsehen, im Kino, als (Digital) Out of Home sowie auf digitalen Kanälen. Begleitet wird sie von Audio- und Social-Media-Massnahmen. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei Sir Mary: Adrian Merz (Executive Creative Director), Katrin Espelage (Creative Director), Luca Schöbi (Creative Director), Jodok Meier (Senior Copywriter), Sandro Heierli (Art Director), Thomas Berger (Design Director), Mark Levay (Senior Art Director), Sinah Bucheli (Account Manager), Jacqueline Willimann (Account Director), Britta Hartleb (Project Manager), Nicolas Hostettler (Managing Director), Fahreta Murtovi (Senior Media Planner), Anna Kruczek (Media Planner), Charalampos Symeionidis (Senior Media Operations Manager), Mirja Bühler (Junior Media Operations Manager), Laura Paulisch (Junior Media Operations Manager), Marion Nicolaus (Head of Media Operations & Intelligence), Fabian Habisreutinger (Managing Director, Partner), Katharina Günther (Managing Director), Daniel Zuberbühler (Managing Partner); verantwortlich bei Farbfilm: Tore Frandsen (Regie), Kasper Wind (DOP), Adam Nielson (Editor), Joschka Bauer (Executive Producer), Antonia Grosse (Producer), Alina Graber (Production Coordinator), Yanik Zollinger (Behind the Scenes), Radioactive Film (Service Production), done. (Postproduction), JingleJungle (Sound), Replayboys (VFX house).