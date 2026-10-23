Publiziert am 23.10.2026

Ifolor hat eine neue Imagekampagne unter dem Claim «Halt das Leben einfach fest.» lanciert. Es ist die erste gemeinsame Arbeit mit der Zürcher Agentur Sir Mary, die den Pitch um das Gesamtmandat des Fotoproduktanbieters gewonnen hat (persoenlich.com berichtete). Neben der Kreation ist die Agentur auch für Branding, Social Media und Media verantwortlich.

Kern der Kampagne sind drei Spots von je 30 Sekunden. Sie zeigen, wie aufwendig es früher war, Momente des Lebens festzuhalten. In einem Spot bedroht ein Vulkan ein Familienporträt in der Steinzeit, in einem anderen soll ein wenig talentierter Bildhauer im Alten Griechenland zwei Freunde in Stein meisseln. Die Spots sind humorvoll gehalten und auf 16-mm-Film inszeniert. Weitere Werbemittel übertragen den Claim laut Mitteilung direkt auf die Produkte.











Ifolor-CMO Rafael Schenker betont, Werbung für Fotoprodukte sei oft austauschbar, mit perfekten Bildern und Momenten. Das entspreche nicht dem Leben der Kundinnen und Kunden. Man habe deshalb einen Auftritt gewollt, der echte Momente zeige. Adrian Merz, Kreativchef von Sir Mary, erklärte, Marken entstünden über Geschichten und Ideen, die im Kopf blieben. Mit Ifolor wolle man eigenständiges Storytelling umsetzen.

Parallel zur Kampagne lanciert Ifolor ein überarbeitetes Branding, das laut Mitteilung moderner und verspielter sei, aber funktional bleibe. Die Kampagne läuft ab sofort im Fernsehen, im Kino, als (Digital) Out of Home sowie auf digitalen Kanälen. Begleitet wird sie von Audio- und Social-Media-Massnahmen. (pd/spo)