World Press Photo Award: Der Sieger heisst Evgeniy Maloletka

Das «World Press Photo of the Year» geht an den ukrainischen Fotografen Evgeniy Maloletka. Bei der verletzten schwangeren Frau handelt es sich um die 32-jährige Iryna Kalinina. Ihr Baby namens Miron (nach dem Wort «Frieden») war eine Totgeburt. Eine halbe Stunde danach starb auch Kalinina.

«Diese Geschichte schildert die Realität der russischen Angriffe auf Mariupol auf direkte Weise, ohne sich in Tragödien und anderen visuellen Möglichkeiten zu verlieren. Die Geschichte ist voll von seltenen und historischen Bildern aus verschiedenen Blickwinkeln, die perfekt verpackt und bearbeitet wurden, um den zivilen Tribut des Krieges zu vermitteln», so die Jury des World Press Photo Awards 2023 laut einer Mitteilung.

Die Abstimmung der Jury fand am ersten Jahrestag des Beginns des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine statt. Die Jury unter dem Vorsitz von Brent Lewis, Fotoredaktor der New York Times und Mitbegründer von Diversify Photo, verwies auf die Kraft des Bildes und die Geschichte, die dahintersteckt, sowie auf die Gräueltaten, die es zeigt. Der Tod der schwangeren Frau und ihres Kindes fasse so viel vom Krieg zusammen und thematisiere auch die möglichen Absichten Russlands. Oder wie es ein Juror ausdrückte: «Es ist, als ob sie versuchen, die Zukunft der Ukraine zu töten.» Das eindringliche Bild der Belagerung von Mariupol wurde einstimmig zum Gewinner des «World Press Photo of the Year» gewählt.

Das Bild von Evgeniy Maloletka wird – zusammen mit seiner umfassenden Berichterstattung aus dem zerstörten Mariupol im Frühling 2022 – als Sammlung eindringlicher, ikonischer Bilder des andauernden Krieges in der Ukraine in die Geschichte eingehen. Maloletka arbeitet für Associated Press, AP Photo wird in der Schweiz durch Keystone-SDA vertreten. (pd/cbe)